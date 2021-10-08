Народная артистка Украины, уроженка Черновицкой области, певица Ани Лорак дала первое интервью на родине после семилетней паузы, объяснив, почему уехала в Россию.

Ани Лорак (настоящее имя Каролина Куек) не давала в Украине концертов с 2014 года, когда она перебралась в Москву. Более того, артистка семь лет она не давала интервью украинским телеканалам и журналистам. Но вот в 2021 году она впервые после паузы выступила в Украине, избрав для этого одесский клуб. Также певица дала интервью программе "ЖВЛ", в которой поделилась своими мыслями.

Ани Лорак спросили, как она относится к тому, что ее иногда называют предательницей и упрекают в отсутствии позиции из-за выступлений на российских федеральных каналах.

«Молодцы. Так держать. Такая позиция. Мне хватает любви. Поэтому я могу дарить только любовь. Я дерево любви, поэтому я могу нести только любовь. Я уже не знаю, что такого можно написать, чтобы меня обидеть. Потому что все это — суета-сует! Мне бояться нечего», — заявила певица.

Лорак добавила, что в какой-то момент ей стало тесно в Украине. Себя она называет себя птичкой, которая дарит людям музыку не взирая на границы стран.

«А птичка всегда хотела крыльями на сцене так! Летать, чтобы было много места. И поэтому в один момент мне было очень тесно в Украине. Я поняла — здесь я достигла уже всего. Когда привезла серебро с "Евровидения". Мы делали туры. И я хочу в мир. Поэтому мы начали развивать различные территории. И гастролировать. И расширять. Потому что птичка, она требует больше места, чтобы летать. А крылья у меня росли», — отметила артистка.

Напомним, Ани Лорак в коротком топе устроила себе "перезагрузку" за границей: "Какая же красивая!".

Как сообщала Politeka, Лорак, запевшая на украинском, шикует в отеле с номерами до 400 тыс. гривен: безбрежный бассейн и панорама.

Также Politeka писала, что Ани Лорак засветила своего спутника во время роскошного ужина в Дубае: появились фото.