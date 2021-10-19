Бывший муж известной певицы Ани Лорак (Каролины Куек) Мурат Налчаджиоглу решил показать, где теперь работает после развода с певицей и как проводит время с коллегами во время встречи.

Вокруг отношений Мурата и певицы Ани Лорак было много слухов, в том числе и сплетни о том, как пара снова сошлась и намерена больше не скрывать отношений. Однако ни разу ни мужчина, ни артистка не комментировали все высказывания.

Позже оказалось, что Мурат живет дальше и даже сделал предложение свой девушке, с которой все это время встречался.

«4 years Farmasi Ukraine 🇺🇦» - коротко написал Мурат под памятным видео с коллегами. Поклонники и товарищи Мурата решили поддержать его:

«Вот поэтому я с Фармаси... В первую очередь подкупило отношение к людям😊 Мало кто с руководства поздравляет своих сотрудников лично; Спасибо людям, которые оперативно собирают наши заказы 😍; Спасибо огромное сотрудникам за их труд!!!Сколько лет сотрудничаю, ни разу не было проблем с заказами!; А вы молодец, позитивчик; Поздравляю. Только работники не радостные какие то)))».

Напомним, ранее в Инстаграм-блоге о звездах шоу-бизнеса опубликовали новое фото. На коллаже несколько снимков. Слева Ани Лорак со своим бывшим мужем Муратом Налчаджиоглу и дочкой. А справа его новая невеста.

"Бывший муж Ани Лорак, сделал предложение своей новой возлюбленной. 43-летний Мурат Налчаджиоглу и его 26-летняя возлюбленная Лилия скоро сыграют пышную свадьбу. Правда, пока никакими подробностями предстоящего торжества Лилия не делилась, ограничившись лишь загадочными смайликами в подписи к снимку", - сообщили на аккаунте.

Ранее сообщалось, Лорак после известия о женитьбе бывшего мужа заговорила о любви: "Это не значит, что ставим на себе крест"

Также, экс-муж Ани Лорак повторил экстремальное свидание, но уже с новой возлюбленной: "С Каролиной тоже есть такое..."

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