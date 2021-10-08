Бывший муж Ани Лорак Мурат Налчаджиоглу, который недавно сделал новой девушке предложение, продолжает жить дальше и показывать кадры из личной жизни в социальной сети.
Мужчина оказался в центре внимания из-за скандала с бывшей женой. Развод по желанию певицы был тайным и проходил без обсуждений на публике, после чего артистка окончательно уехала в Россию. Сам же Мурат остался в Украине.
Сейчас он активно занимается разным бизнесом и на каждый отпуск отправляется увидеть свою дочь. Через время после расставания с Лорак, он также начал встречаться с молодой девушкой. После объявления о помолвке комментировать свое решение Мурат не стал.
Теперь в Инстаграм он публикует больше рабочих кадров, чем личных. Как можно заметить, в компании коллег мужчина чувствует себя уверенно. В белом костюме экс-муж Лорак позировал на вечере с товарищами, рассказывая о своей работе.
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Напомним, недавно стало известно, что бывший муж Каролины Мурат Налчаджиоглу снова собирается жениться. Всего несколько недель назад в сети появились видео, на которых он обнимался с бывшей женой и веселился на вечеринке с ней.
Однако кадры оказались просто памятью о примирении бывших супругов. Судя по всему, мужчина все это время продолжал встречаться с девушкой, которую постоянно сравнивают с Каролиной.
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