Бывший муж певицы Ани Лорак Мурат Налчаджиоглу отправился на родину, продемонстрировав отменное знание русского языка.

Как сообщает Politeka.net, Мурат Налчаджиоглу уже долгое время является представителем турецкой компании Farmasi в Украине. Время от времени он ездит к себе на родину, собирая там лидеров этой компании.

У себя в Инстаграм Мурат опубликовал видеообращение, рассказав, что в этот раз в Турции они устроили вечеринку в белых костюмах. Мурат засветился в компании более 50 женщин. Он ходил и поднимал бокалы за каждым столиком, за которым сидели гости из Украины.

В комментариях под видео поклонники Мурата оставили ему массу комплиментов.

«Вау», «Класс», «Твой русский красивый», «Какого мужчину Лорак потеряла», «Отличная компания», - пишут пользователи сети.

Недавно стало известно, что Мурат Налчаджиоглу собрался жениться на своей девушке Лилии, которая работает визажистом в Киеве.

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