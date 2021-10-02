Екс-чоловік популярної співачки Ані Лорак Мурат Налчаджиоглу продовжує підігрівати інтерес до своєї персони, після того, як зробив пропозицію своїй коханій
Незважаючи на всі чутки про возз'єднання співачки Ані Лорак, з її колишнім чоловіком турецьким бізнесменом, виявилося, що Мурат зібрався одружується на своїй давній подрузі, з який зустрічався після розлучення. Дівчину звуть Лілія і їй 25 років. Вона працює візажистом в Києві.
Ліля вже похвалилася у себе в Instagram кільцем від Мурата, а зараз розмістила нове фото. Парочка була запрошена на обід, який влаштували на даху висотки.
Лілія і колишній Ані Лорак сиділи за столом разом з іншими людьми і могли милуватися видом на місто.
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Відзначимо, що Мурат на деякий час розлучався зі своєю пасією але пізніше пара знову почала зустрічатися. І вже зараз Лілія отримала від коханого заповітне кільце і пропозицію вийти заміж.
Ще варто сказати, що Лілія зовні дуже схожа на українську співачку Ані Лорак.
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