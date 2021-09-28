Екс-чоловік популярної співачки Ані Лорак Мурат Налчаджиоглу відреагував на її заяву в соціальних мережах

Як передає Politeka.net, Ані Лорак є відомою українською співачкою. Навесні 2021 - го року вона розлучилася зі своїм чоловіком-бізнесменом Муратом Налчаджіоглу.

Так, цього разу артистка опублікувала нове фото на своїй сторінці в Instagram. Як відомо, нещодавно Ані Лорак святкувала день народження, їй виповнилося 43 роки. На фото співачка в яскраво-жовтому комбінезоні позує на камеру.

"Сьогодні мій день❤️

Дякую моїй родині 🙏 дякую Вам за можливість співати для вас❤️", - подякувала за привітання Ані Лорак.

Її колишній чоловік - Мурат Налчаджіоглу оцінив фото і прилеглу до нього заяву, поставивши "лайк".

Варто відзначити, що Ані Лорак і Мурат Налчаджіоглу розлучилися навесні цього року. З чуток в Інтернеті причиною розлучення стала невірність чоловіка співачці, його помітили з відомою моделлю Яною Бєляєвої в клубі.

Нещодавно стало відомо, що екс-чоловік Лорак скоро одружується. Його обраницею стала - Лілія, дівчина-візажист з Києва. Про це стало відомо завдяки знімку на сторінці його обраниці. На кадрі дівчина показує кільце на пальці, а її руку тримає чоловік з годинником на руках. У коментарях вона приймала безліч привітань.

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