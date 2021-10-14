Певица Ани Лорак (Каролина Куек), которая уехала жить и работать в РФ, решила показать поклонникам несколько личных видео, записанных перед очередным преображением.
Ани Лорак нередко критикуют в сети за различные кадры, на которых певица показывает свои весьма интригующие образы с короткими платьями или шортами с одними блестками. Причем многие обращают внимание и на лицо звезды.
Сама Каролина уже давно отрицает, что якобы делала что-то у косметолога с лицо, однако и секретов ухода за собой не раскрывает. Обходится звезда обычно общими фразами и туманными рекомендациями- спасть хорошо, правильно питаться и помнить о спорте.
Во время похода в салон красоты на педикюр звезда также показала себя с помолодевшим лицом, хоть и под фильтром. Причем многие могли обратить внимание на новую форму губ исполнительницы.
Дочь Ани Лорак и Мурата озадачила аномальными изменениями во внешности: "Бедная мартыха, ни папки, ни мамки"
Дочь Кейт Миддлтон и принца Уильяма растет копией властной бабушки, показательные фото: "Близнецы"
Оля Полякова решилась на смену прически, кадры из салона: "Ну что, девочки, стрижем..."
Гвоздева разразилась гневом после нового эфира "Танців з зірками": "Несправедливо, обидно"
Оборвалась жизнь звезды "Служебного романа", детали трагедии: "Внезапно почувствовала себя плохо"
Отметим, популярная артистка уже много лет выступает на сцене, и старается поддерживать свою популярность частым выходом клипов и новыми коллаборациями. Также Ани Лорак решила порадовать своих многочисленных поклонников, рассказав в новом посте Инстаграм, что им приготовила.
"С нетерпением жду выхода альбома ❤️ А уже 27 октября встретимся в Питере. Лучшие песни для вас! PS. Как думаете, когда мы представим новый альбом?⬇️", - откровенно написала Лорак.
Пост звезда подкрепила снимками в безразмерном пальто.
Напомним, что Ани Лорак в коротком топе устроила себе "перезагрузку" за границей
Как сообщала Politeka, Ани Лорак в образе подростка с кепкой и джинсами удивила внешним видом на прогулке
Также Politeka писала, что Ани Лорак впечатлила вырезом в тонком платье на встрече с мужчиной