Певица Ани Лорак (Каролина Куек), которая уехала жить и работать в РФ, засветилась на светском вечере в компании популярного артиста и крестного своей дочери Сони Филиппа Киркорова.

В этот раз Каролина посетила мероприятие и встретилась там с Филиппом Киркоровым и другими звездами, где они праздновали старт голосования ежегодной премии «Виктория». Как можно заметить, Филипп Киркоров прибыл на вечеринку в расшитом стразами костюме и маске с камнями.

А вот Каролина выбрала черный приталенный костюм с довольно открытой зоной декольте. Причем звезда не стала делать яркий макияж. В компании крестного своей дочери звезде удалось запомниться.

«Гала-ужин российской национальной премии «Виктория»🎶♾ Теперь дело за Академиками!🔝 Кристина вошла в состав «надзирательной» комиссии. А сегодня вспоминаю наш чудный вечер и великолепную компанию…» - высказался артист.

Поклонники поддержали пост:

«Красивые фотографии; С Лорак Филлип вы шикарны 😍; Ой какая оригинальная; как всегда такие красивые!; 😍Браво!!!Вы Все замечательные; Стильный, высокий красавец наш; Красивый подарок!; Вам не скучно похоже».

Отметим, исполнительница с самого детства занимается развитием карьеры. Сейчас у нее миллионы фанатов, которых она старается удивить и порадовать.

Артистка активно ведет Инстаграм, в котором у нее семь миллионов подписчиков. В своем аккаунте звезда часто рассказывает, что нового готовит. Так, недавно звезда опубликовала новый пост, в котором прошлась по улице в черных лосинах и длинном черном пальто. Завершили образ крупные очки от солнца.

Напомним, что Ани Лорак поделилась откровением, блистая в безразмерном пальто

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