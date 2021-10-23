Невеста Мурата Налчаджиоглу, бывшего супруга Ани Лорак (Каролины Куек), показала новый образ, нарвавшись на критику со стороны фанатов.

Как пишет Politeka.net, Мурат развелся с Каролиной в 2019 году. У Лорак осталась дочь Соня от бизнесмена Налчаджиоглу. А недавно Мурат сделал предложение красавице Лилии. И вот, на страничке будущей супруги бизнесмена появилось новое фото, на котором Лилия хвасталась своим чувством стиля.

На снимке невеста Мурата была в штанах, ботфортах, косухе и черной кофте. Лилия стояла перед зеркалом, сделав селфи. Как можно понять, девушка сейчас находится в столице Украины - Киеве.

Фанаты начали активно лайкать, включая самого Мурата, и писать комментарии под публикацией:

"Лилия, как всегда красавица", "Этот лук абсолютная безвкусица".

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