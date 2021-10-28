Певица, Народная артистка Украины, Тина Кароль представила новую видеоработу, поразив видом с прической, в стильных образах и в интересных локациях.

В 2021 году Тина Кароль кардинально поменяла свой имидж, пишет Politeka.net. Репертуар артистки стал более дерзким, а сама она превратилась из холодной леди в смелую "тигрицу".

Звезда выпустила альбом, где показала себя "новую", и продолжает работать в этом направлении, судя по новой видеоработе. (Чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы)

Тина Кароль представила клип на песню "Двойной рай", в котором появилась в белье на постели, в юбке и топе и облегающем костюме. Примечательно, что также певица решила изменить прическу - волосы остались светлыми, но появилась челка.

За 20 минут пост собрал более 20 тысяч просмотров и много комментариев. Не все пользователи Сети хорошо отозвались о новом клипе:

"С премьерой! Это просто волшебно😍✨", "Очень красиво и женственно 🥺😍", "ну разрыв💔 ну богиня💔", "Тина стала клепать стандартную третьесортную российскую попсу, печально, потеряла индивидуальность. Я посмеялась с «Нет никаких укор», что за альтернативный русский?😂", "Безумная 😍 как будто девушка Бонда 🤤❤️‍🔥", "Флешбеки 2012😭 Может опять в блонд, Тин?".

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