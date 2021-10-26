Известная певица и украинская поп-дива Тина Кароль, недавно презентовавшая новую песню вместе с молодым певцом, решила устроить интересную распевку при личной встрече с Антоном Поповым.

В этот раз в своих стори Кароль поделилась интригующими кадрами, сделанными во время специальной записи композиции из нового альбома. Причем делала это Тина не одна, а в компании с Антоном Поповым.

Так, Тина поделилась совместными кадрами с коллегой, и опубликовала кусочек видео, в котором спела отрывок песни "Хороший парень". Привлекли внимание фанатов не яркие наряды и дерзкий вид, а уютная атмосфера.

Отметим, запись была сделана во время совместной работы над треком с музыкантом Антоном Поповым, который сыграл для Кароль на гитаре. Позировали артисты в удобных для себя луках и без напыщенных образов.

«Рай для наших ушей; это очередной скандал; ну этой кайф для ушей; Антон вошел во вкус под конец; и взгляд Антона, как будто они типа встречались; Антон сама серьезность; Королева акустики» - написали в "Тик-Токе".

Как можно заметить, теперь Кароль чаще экспериментирует, надевает мини-юбки, короткие платья с внушительным вырезом и носит дизайнерские костюмы. Нередко Тина принимает участие в провокативных фотосессиях, а также снимает рекламные видео.

Напоминая о выходе своей новой песни, Тина решила хвастнуть также и формами в маленьком темном платье.

Напомним, Кароль игриво наклонилась и показала, какие достоинства обычно прячет под одеждой.

Как сообщала Politeka, Тина Кароль показала уникальные кадры с красавчиком музыкантом.

Также Politeka писала, что Тина Кароль повернулась спиной и потрясла формами "как у Ким" на концерте.