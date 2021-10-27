Певец Олег Винник тщательно оберегает свою личную жизнь, но фанаты умудряются находить все новые доказательства его любовных приключений.

Не секрет, что 48-летнему артисту приписывают роман и даже брак с его бэк-вокалисткой Таюне (Таисией Сватко). Поговаривают, что они поженились еще в студенческие годы, и у них есть взрослый сын Юлиан, который живет и учится в Германии. Сам артист, как и его бессменная коллега, никак не комментируют слухи, а поклонники продолжают мечтать, чтобы все это было правдой.

Фанаты следят за жизнью Винника и Таюне, создавая странички в Инстаграм. На одном из таких аккаунтов опубликовали свежие фото Таисии - 47-летняя блондинка предстала в новом образе - изменилась ее прическа, плюс добавились очки. Певица выступала на сцене перед микрофоном, передает Рoliteka.net.

"Трудовые будни🤩", - подписан кадр.

Примечательно, что помимо комплиментов, в комментариях под постом якобы откликнулся Винник (фан-страничка, - ред.), написавший: "😍 люблю 😘".

"Пара" обменялась любезностями.

Другие пользователи еще раз выразили свой восторг моложавой Таюне: "Шикарная блондинка. Женщина. Богиня вселенной. Красоты❤️"; "Моя красавица самая лучшая❤️".

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