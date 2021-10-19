Украинская исполнительница Таюне (Таисия Сватко), которую называют «тайной женой» Олега Винника, поделилась эмоциями в связи с окончанием концертного тура.

Как пишет Politeka.net, бэк-вокалистка Винника разместила новый пост в своем Инстаграм. В нем Таюне поделилась своими чувствами в связи с окончанием концертного тура, в котором она выступала вместе с Винником.

«Время летит невероятно быстро и наш тур плавно подходит к концу! Даже не успели насладиться встречами с вами, а осталось всего несколько концертов. Ждем каждой встречи так же вдохновенно, как и вы», - написала певица.

Она также поделилась снимками, сделанными во время тура. На фото Таюне стояла на сцене, явно отдавая себя всю выступлению. Артистка была одета в черную блузу и короткую юбку из блестящей серебристой ткани.

Поклонники исполнительницы тут же отреагировали на ее пост.

«Обворожительная красотка. Жаль, что не видела вас вживую», «Волшебный цветочек», «Какие же вы красивые Таечка. Просто принцесса из волшебной сказки», «Таечка! Необыкновенно красивая! Безмерно Уважаю и Люблю», - пишут люди.

Отметим, что Виннику приписывают тайный роман с его бэк-вокалисткой. Некоторые источники, близкие к артистам, утверждают, что они уже давно женаты. Впрочем, сами исполнители эти слухи не подтверждают.

Напомним, "тайная жена" Олега Винника в ботфортах и мини-платье подчеркнула красивую фигуру.

Как сообщала Politeka, Винник показал, как отрывается в туре со своей «тайной женой».

Также Politeka писала, что Олег Винник рядом со своей «тайной женой» восхитил украинцев.