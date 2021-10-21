Украинский певец Олег Винник показал в сети видео со своих концертов в Кропивницком и Кривом Роге, на которых видно его "тайную жену".

Как сообщает Politeka.net, популярный украинский исполнитель Олег Винник опубликовал на своей странице в Instagram бэкстейдж-видео со своих выступлений в Кропивницком и Кривом Роге. На кадрах кроме самого Олега, его зрителей, организационных моментов, модно увидеть красотку бэк-вокалистку артиста Таюне, которую называют "тайной женой" Винника.

На некоторых кадрах видно, что Таисия Сватко (Таюне), вышла на сцену в довольно откровенном образе – на ней короткая блестящая мини-юбка и черная блузка с открытым верхом. Этот наряд красиво подчеркнул аппетитные формы и стройную фигуру красотки.

Поклонники тут же принялись комментировать новое видео на странице Винника: "Как чувственно", "Как красиво", "Невероятно", "Какая красота, спасибо Вам за то, что Вы есть! Вы нам очень нужны!", "Бесподобно", "Как всегда, круто", "Олежка, ты наше любимое солнышко", "Красиво!".

Напомним, "Тайная жена" Винника не сдержала эмоций под конец тура: "Даже не успели...".

Как сообщала Politeka, Ночная переписка кумира "волчиц" Винника с Поляковой перестала быть тайной: "Люблю тебя...".

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