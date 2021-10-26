Популярный украинский исполнитель Олег Винник рассказал, что у него были проблемы со здоровьем, когда пропадал голос и ему пришлось отменять концерты.

Как сообщает Politeka.net, популярный украинский исполнитель Олег Винник, которого называют повелителем "волчиц", в интервью программе "Зірковий шлях" рассказал о проблемах со здоровьем, чем вызвал беспокойство поклонниц.

Оказалось, что в сентябре прошлого года, когда артист принимал участие в "Танцах со звездами", у него случился ковид. И хотя это была легкая форма, Винник настрадался. К тому же ему пришлось уйти с паркета шоу из-за болезни, тогда вообще слегла вся команда певца.

Сейчас Олег вместе со своими музыкантами и бэк-вокалисткой Таюне отрабатывают концерты, билеты на которые были распроданы еще до карантина. Причем каждый раз приходится выступать дважды в каждом зале, так как запускают только 50% зрителей. Так, перед недавним концертом во Львове у артиста пропал голос, и выступление оказалось на грани срыва. Однако, врачи и трудолюбие Винника помогли ему все же выступить перед людьми.

Фанаты обеспокоены состоянием своего кумира, ведь из-за его тяжелой насыщенной работы организм дает сбои. В комментариях к интервью волчицы высказали свою тревогу. "Олег Анатольевич, так вы были в беде. Как это так? Вы себе перезагружаете. Я плачу. Берегите себя", "Очень важно, чтобы артист хорошо отдыхал", "Олег, спасибо за ваши песни. Здоровья и успехов в творчестве", "Долго не могла понять, что же так подкупает в этом певце, и поняла: его откровенность. Талант – само собою! Дай Бог Вам, Олег, здоровья", "Спасибо за творчество и любовь к людям".

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