Известный украинский певец Олег Винник в роскошном костюме изумрудного цвета показал, как выглядит после болезни.

Как передает Politeka.net, Олег Винник является знаменитым украинским артистом. Он пользуется огромной популярностью, и уже не первый год покоряет своим талантом.

Так, на этот раз артист опубликовал новые фото на своей странице в Инстаграм. Как известно, недавно Олег Винник извинился перед зрителями за отмену концерта из-за его болезни - ларингита. На фото певец предстал перед зрителями в элегантном костюме изумрудного цвета.

"Премьера таинственного шоу "Маска" состоится уже сегодня в 21:00. В этом сезоне образы участников еще более стильные, а герои под масками еще более неожиданные! Давайте вместе с вами отгадывать, кто там под масками", - предложил Олег Винник.

Поклонники артиста оставили ему множество приятных комментариев под фото: "Жду с нетерпением, а Вы как всегда лучший", "Вау, какой красавчик", "О Боже, какой мужчина😉❤️ Крутой образ!!!", "Как мило, просто супер! Хочется расцеловать такое милое личико, и больше...".

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