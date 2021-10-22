Известный украинский певец Олег Винник показал кадры из автобуса, на котором добирается на концерты к своим поклонницам.
Как передает Politeka.net, Олег Винник является знаменитым украинским артистом. Он пользуется огромной популярностью, и уже не первый год покоряет своим талантом.
Так, на этот раз Олег Винник пришел на интервью в программу "Зірковий шлях", где показал впервые автобус, на котором добирается к своим поклонницам. Для того, чтобы ездить с комфортом Олег Винник заказал специальный автобус. Поклонники уже видели его в Дневниках Олега Винника из гастролей.
"Идем туда, где мы всегда едем", — сказал Олег Винник.
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Автобус снабжен современной техникой, в нем есть караоке, но главное - комфортная кровать.
"Тут у нас есть вещи, которые нагреваются. Матрац с подогревом. Мы брали автобус и полностью его разбирали и делали под себя и делали так, чтобы было удобно", — рассказал Олег Винник.
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