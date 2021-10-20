Украинский певец и любимец публики Олег Винник впервые за год дал откровенное интервью, в котором рассказал о том, как перенес коронавирус и заговорил о смерти молодой сотрудницы.

Как пишет Politeka.net, 48-летний популярный украинский певец Олег Винник, который родом из Черкасской области, - очень медийная личность. Несмотря на то, что Олег много гастролирует по Украине, он находит время на съемки в фильмах и является одним из Звездных детективов второго сезона шоу "Маска".

Певец больше года не давал интервью прессе, однако недавно решился на разговор с журналисткой программы "Звездный путь".

Так, Олег Винник признался, что пандемия разделила его жизнь на "До" и "После". Как известно, исполнитель перенес коронавирус осенью прошлого года. Винник рассказал, что у него была легкая форма, однако болезнь он перенес не легко, ведь много работал и организм истощался.

"Я нелегко это прошел, но это была форма легкая. Я был на репетиции, на паркете, за 20 минут шесть футболок. И я упал после шестой и понял, что что-то не то. И мне скорая сейчас тоже не поможет... Раза два у меня была реабилитация. И пищеварение, и нервная, и иммунка, но Слава Богу, что мы здесь и можем делиться этими вещами. Еще буквально полгода никто не говорил об этих вещах", - сказал певец.

Олег также поделился эмоциями, которые пережил, выйдя на сцену после болезни.

"Честно говоря, я хотел сказать на сцене людям: "Спасибо вам большое, я вас люблю бесконечно, но больше никогда не выйду на сцену". Это было так страшно...",- признается Олег.

Кроме этого, Винник впервые заговорил о том, что одна из сотрудниц его команды умерла во время пандемии от осложнений.

"У нас и горе случалось. Мы потеряли из коллектива одну работницу. Была молодой", - со слезами на глазах делится Олег.

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Напомним, что Олег Винник после признания о болезни сообщил еще одну печальную новость: "Сейчас невозможно".

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