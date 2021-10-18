Вже пройшов фінал шоу "Співають всі" і оголошений переможець, але це не привід забути всіх учасників, кілька з яких по-справжньому вразили зіркове журі.

Шоу "Співають всі" завоювало велику популярність в Україні завдяки своєму незвичайному формату, передає Politeka.net. 100 суддів на чолі з капітаном - Наталією Могилевською обирали кращого з кращих.

Деякі виступи особливо вразили журі, і їх не гріх згадати. Так, в офіційній групі проекту опублікували відео з Ескеном Зові, який викликав бурхливу реакцію своїм талантом у співаків Олі Цибульської, Наталії Могилевської та Олега Винника. (Щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки)

"Вау! Згадаймо виступ харизматичного Ескена Зові @eskenzova, який влаштував справжню пожежу на сцені шоу "Співають всі" 🔥 ",- написали автори поста.

За годину публікація зібрала понад 1000 переглядів і трохи коментарів.

"Нереальний голос🔥🔥👏", "❤️❤️❤️❤️який він крутий❤️❤️❤️❤️", "Супер шоу "Співають всі", хочу продовження ❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️👏👏👏👏👏💘💘💘", - написали користувачі Мережі.

Зазначимо, перемогу на шоу "Співають всі" завоював хлопець з Одеси – Муаяда Абдельрахім, який отримав 500 тисяч гривень в якості виграшу.

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