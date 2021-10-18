Вже пройшов фінал шоу "Співають всі" і оголошений переможець, але це не привід забути всіх учасників, кілька з яких по-справжньому вразили зіркове журі.
Шоу "Співають всі" завоювало велику популярність в Україні завдяки своєму незвичайному формату, передає Politeka.net. 100 суддів на чолі з капітаном - Наталією Могилевською обирали кращого з кращих.
Деякі виступи особливо вразили журі, і їх не гріх згадати. Так, в офіційній групі проекту опублікували відео з Ескеном Зові, який викликав бурхливу реакцію своїм талантом у співаків Олі Цибульської, Наталії Могилевської та Олега Винника. (Щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки)
"Вау! Згадаймо виступ харизматичного Ескена Зові @eskenzova, який влаштував справжню пожежу на сцені шоу "Співають всі" 🔥 ",- написали автори поста.
Алла Пугачова вразила помітно помолоділим видом на прогулянці з дітьми: "Схожі з Вайкуле стали"
Солістка KAZKA Зарицька різко висловилася про свою суперницю Джамалу, кадри: "Заважає нам..."
Трагічно обірвалося життя молодої мами трьох дітей, кадри і подробиці: "За що таке покарання..."
52-річна Лопес здивувала не тільки зачіскою в образі дівчинки-підлітка: кадри перетворення
Комаров з "Світ навиворіт" опинився на кордоні Афганістану і розповів про пережите: "Нас весь час..."
За годину публікація зібрала понад 1000 переглядів і трохи коментарів.
"Нереальний голос🔥🔥👏", "❤️❤️❤️❤️який він крутий❤️❤️❤️❤️", "Супер шоу "Співають всі", хочу продовження ❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️👏👏👏👏👏💘💘💘", - написали користувачі Мережі.
Зазначимо, перемогу на шоу "Співають всі" завоював хлопець з Одеси – Муаяда Абдельрахім, який отримав 500 тисяч гривень в якості виграшу.
Раніше повідомлялося, Олег Винник здивував одкровенням за лаштунками шоу "Співають всі"
Також, Олег Винник приголомшив публічним поцілунком з Анастасією Приходько
Politeka розповідала, ведучий" Співають всі "і" Маска " Остапчук вирішив не стримуватися після нових нападок