Відомий український виконавець Олег Винник розбурхав прихильниць, несподівано з'явившись з чорною як смола шевелюрою, артиста просто не впізнати.

Як повідомляє Politeka.net, на фан-сторінці в Instagram, присвяченій Олегу Виннику опублікували незвичайне фото, на якому артист несподівано з'явився з густою чорною шевелюрою, замість звичної світлої. Схоже, шанувальники вирішили пофантазувати на тему того, як кумир буде виглядати з темним волоссям і відредагували його фото, перетворивши в брюнета.

На фотографії Олег Винник зображений під час виступу з мікрофоном в руках. Перед камерою він з'явився в ошатному чорному піджаку з темною сорочкою чорним волоссям. У підписі до фото написали: "Як вам Олег з темним волоссям?".

У коментарях до фото розгорілася справжня дискусія, артиста тут же порівняли з російським шансоньє Стасом Михайловим. "Що це за Стас Михайло? Поверніть Олега!", "Красиво", "Ні, поверніть Олегу нормальне волосся", "Завжди красивий, але нехай залишається блондином", "Я його люблю", "Що за Стас Михайлов?", "Йому личить", "Йому цей колір не пасує", "Цікаво".

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