Известный украинский исполнитель Олег Винник взбудоражил поклонниц, неожиданно появившись с черной как смола шевелюрой, артиста просто не узнать.

Как сообщает Politeka.net, на фан-странице в Instagram, посвященной Олегу Виннику опубликовали необычное фото, на котором артист неожиданно появился с густой черной шевелюрой, вместо привычной светлой. Похоже, поклонники решили пофантазировать на тему того, как кумир будет выглядеть с темными волосами и отредактировали его фото, превратив в брюнета.

На фотографии Олег Винник запечатлен во время выступления с микрофоном в руках. Перед камерой он появился в нарядном черном пиджаке с темной рубашкой черными волосами. В подписи к фото написали: "Как вам Олег с темными волосами?".

В комментариях к фото разгорелась настоящая дискуссия, артиста тут же сравнили с российским шансонье Стасом Михайловым. "Что это за Стас Михайло? Верните Олега!", "Красиво", "Нет, верните Олегу нормальные волосы", "Всегда красивый, но пусть остается блондином", "Я его люблю", "Что за Стас Михайлов?", "Ему идет", "Ему этот цвет не идет", "Интересно".

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