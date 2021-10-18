Відомий український виконавець Олег Винник повідомив шанувальникам, що скасовує або переносить свої концерти, також він пояснив причину.

Як повідомляє Politeka.net, популярний український виконавець Олег Винник, який недавно вибачився перед глядачами за скасування концерту через його хвороби - ларингіту, знову засмутив своїх "вовчих", повідомивши про перенесення і скасування деяких своїх концертів.

Виявилося, що Олег був змушений перенести Концерти через погіршення ситуації з коронавірусом в країні. Артист опублікував темне сценічне фото, а в підписі до нього розповів про концерти, які довелося переносити на весну.

"У зв'язку з погіршенням епідемічної ситуації в країні, проведення концертів у Краматорську, Покровську та Бердянську, на жаль, зараз неможливо. Наші зустрічі відбудуться навесні 2022! Нові дати оголосимо додатково", - написав Винник.

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