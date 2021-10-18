Известный украинский исполнитель Олег Винник сообщил поклонникам, что отменяет или переносит свои концерты, также он объяснил причину.

Как сообщает Politeka.net, популярный украинский исполнитель Олег Винник, который недавно извинился перед зрителями за отмену концерта из-за его болезни - ларингита, снова огорчил своих "волчиц", сообщив о переносе и отмене некоторых своих концертов.

Оказалось, что Олег был вынужден перенести концерты из-за ухудшения ситуации с коронавирусом в стране. Артист опубликовал темное сценической фото, а в подписи к нему рассказал о концертах, которые пришлось переносить на весну.

"В связи с ухудшением эпидемической ситуации в стране, проведение концертов в Краматорске, Покровске и Бердянске, к сожалению, сейчас невозможно. Наши встречи состоятся весной 2022! Новые даты объявим дополнительно", - написал Винник.

Напомним, "Тайная жена" Олега Винника вышла из его тени и добилась желаемого: "Поющее сокровище".

Как сообщала Politeka, Винник повторил фотосессию Каменских на лестнице, появились кадры: "Интересный мужчина".

Также Politeka писала, что Олег Винник готовится покинуть Украину, что известно: "Безумная любовь".