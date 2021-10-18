Відомий артист Олег Винник став одним із суддів зоряної сотні на шоу "Співають всі" і розповів, як оцінював учасників.

Як передає Politeka.net, Олег Винник є знаменитим українським артистом. Він користується величезною популярністю, і вже не перший рік підкорює своїм талантом.

Так, цього разу на ютуб-каналі шоу "Співають всі" опублікували нове відео. Як відомо, кожен ефір на шоу запрошують зіркового гостя, який виступає на початку шоу перед зоряною сотнею, а після приєднується до суддів. На кадрах Олег Винник розповідає, які враження у нього залишилися від фіналу випуску, і так само як він оцінював учасників.

"Я просто бомбово вражений навіть убитий в тому, що побачив реально такі оригінальні голоси. Не знаю, де вони беруться щороку, просто-напросто є. Бездонна наша країна", - розповів Олег Винник.

Також, артист розповів, за що натискав на кнопку.

"Я натискав кнопку за емоцію, за те враження, яке мені потрапляє в середину, розбурхують мої чакри, які відкриваються, всі ці струни", - зізнався Олег Винник.

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