Юный артист Муаяд Абдельрахим, который стал победителем шоу "Співають всі" восхитил своим пением всех членов жюри конкурса.

Как сообщает Politeka.net, 16-летний певец Муаяд Абдельрахим, который стал победителем шоу "Співають всі" опубликовал на своей странице видео с выступления. В ролике видно, что молодой исполнитель спел чувственную песню, которая нашла отклик в сердцах сотни звездных членов жюри.

Пока Муаяд выступал, крупным планом показали реакции судей, и надо сказать, они превзошли все ожидания. Наталья Могилевская, Олег Винник, Амадор Лопес, Нина Матвиенко и многие другие звезды были просто в восторге от пения 16-летнего парня, восхищение просто было написано на их лицах, они срывались со своих мест.

В комментариях к видео украинцы тоже высказали свой восторг таланту Муаяда: "Ангельский голос", "В сердечко", "Очень чувственное и безумно красивое выступление!", "Не перестаю восхищаться твоим талантом, у тебя прекрасный голос", "Можно слушать вечно твой голос", "Мурашки каждую секунду от твоего исполнения", "Мурашки по телу, несколько раз пересмотрела", "Боже ну как можно так офигезно петь", "Талантливый паренёк!".

Напомним, Финал "Співають всі", украинцы высказали Могилевской все, что думают о победителе: "Нет слов...".

Как сообщала Politeka, Могилевская, Винник и Цибульская бурно отреагировали на участника шоу "Співають всі": "Как он крут".

Также Politeka писала, что Могилевская смутила поведением с юным победителем шоу "Співають всі": "Это выглядит пошло".