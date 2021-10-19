Украинская певица Наталья Могилевская, которая была капитаном на шоу "Співають всі", рассказала о победителе после финала проекта, который состоялся 16 октября.
В субботу прошел финальный выпуск шоу "Співають всі", пишет Politeka.net. Первое место завоевал парень из Одессы – Муаяда Абдельрахим. Победитель получил 500 тысяч гривен.
Наталья Могилевская опубликовала видео, на котором поинтересовалась, что чувствует Муаяда.
"У меня в голове все перемешалось. Я не знаю, что сказать... Чувствую много радости и мутное что-то в голове", - заявил в растерянности парень.
В другом посте Могилевская написала много приятного в сторону победителя.
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"Ты дал нам понять еще во 2 выпуске, что обладаешь мощными вокальными способностями и мы дали тебе 100, даже не ожидая, что ты выдашь в финале!", - написала артистка.
Пользователи сети стали обсуждать победу Абдельрахимы.
"Первое шоу, где, по-честному, выиграл ЛУЧШИЙ!!! МОЛОДЕЦ!!! Мои поздравления!!!🔥🔥🔥👏👏👏", "Он достоин просто крутой нет слов 😍😍😍😍звезда 😍😍😍😢", "Реально крутой, еще и к тому очень скромный!", "Он это заслужил! Спел шикарно! Настоящий талант!❤️", "Справедливо и достойно🍾 Очень талантливый парень 👏👏👏🎉🎉🎉🎉", - высказались украинцы Наталье Могилевской.
Напомним, что Могилевская не смогла скрыть своего разочарования на шоу "Співають всі"
А еще Politeka сообщала, что Могилевская смутила поведением с юным победителем шоу "Співають всі"
Также Politeka писала, что в гримерке Натальи Могилевской нашли "запрещенку"