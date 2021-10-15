Известная певица и главная судья популярного вокального шоу "Співають всі" Наталья Могилевская показала, что скрывает в своей гримерке.

Как передает Politeka.net, Наталья Могилевская является популярным украинским продюсером и певицей. Артистка недавно объявила о том, что она стала одной из судей нового шоу "Співають всі".

Так, на этот раз на ютуб-канале шоу "Співають всі" показали, что скрывает Наталья Могилевская в своей гримерке. Как известно, певица часто сидит на диетах и старается правильно питаться.

"Нельзя. Это интимное пространство. Денис, что за люди в дом пришли?", - закричала Наталья Могилевская.

Ведущий прошел к столу, где спросил, чем певица питается.

"Только этим...ароматом. Вот. моцарелла с помидорами. Абрикосы...Здесь есть рынок, потому что запрещеночка, абрикосы это же углеводы их нельзя. Это сахар, только утром до 2 часов дня", - объяснила Наталья Могилевская.

Ранее сообщалось, Могилевская честно рассказала о большой ошибке в личной жизни: "Могла на 6 часов..."

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Politeka рассказывала, к Могилевской ворвались журналисты в гримерку и показали, что скрывает звезда: неожиданные кадры