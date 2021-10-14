Певица Наталья Могилевская, капитан звездной сотни на шоу "Співають всі", показала, как к ней ворвались журналисты и посмотрели, что находится в гримерке.

Как пишет Politeka.net, Наталья Могилевская стала популярной певицей из Украины. Звезда занимается продюсерством, снималась в разных проектах, а сейчас занята шоу "Співають всі", где стала капитаном звездной сотни. Не забывает Наталья и об Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным.

На новых кадрах Наталья показала, как журналисты посмотрели ее гримерку.

"Говорят, что в женской сумочке можно найти все.

Врут! Они ещё не заглядывали в мою гримерку

Журналисты проекта @spivayut_vsi просто ворвались, в мою гримерку, а это, между прочим, интимное пространство артиста.

Как вы считаете у меня много косметики, или нет?", - написала Наталья.

Фанаты посмотрели ролик тысячи раз и написали комментарии:

"Крутой чемодан", "Наша современная Дженнифер Лопес".

Напомним, судья шоу "Співають всі" раскрыл свои планы на свадьбу с Могилевской

А еще Politeka писала, что Могилевская честно рассказала о большой ошибке в личной жизни

Также Politeka сообщала, что Могилевская разболтала о неудаче Тины Кароль на популярном шоу



