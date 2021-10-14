Певица Наталья Могилевская, капитан звездной сотни на шоу "Співають всі", показала, как к ней ворвались журналисты и посмотрели, что находится в гримерке.
Как пишет Politeka.net, Наталья Могилевская стала популярной певицей из Украины. Звезда занимается продюсерством, снималась в разных проектах, а сейчас занята шоу "Співають всі", где стала капитаном звездной сотни. Не забывает Наталья и об Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным.
На новых кадрах Наталья показала, как журналисты посмотрели ее гримерку.
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Врут! Они ещё не заглядывали в мою гримерку
Журналисты проекта @spivayut_vsi просто ворвались, в мою гримерку, а это, между прочим, интимное пространство артиста.
Как вы считаете у меня много косметики, или нет?", - написала Наталья.
Фанаты посмотрели ролик тысячи раз и написали комментарии:
"Крутой чемодан", "Наша современная Дженнифер Лопес".
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