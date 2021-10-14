Известный украинская радиоведущий Слава Демин на шоу «Співають всі!» заговорил о свадьбе с главной судьей проекта, певицей Натальей Могилевской.

Как пишет Politeka.net, на YouTube-канале проекта появилось новое видео с бэкстейджа, на котором одному из судей шоу, Демину, задали каверзный вопрос. Так, ведущему напомнили, что на шоу он появился рядом с Могилевской, которая была в фате. У Славы, который, как известно, дружит с Тиной Кароль, поинтересовались, что это означало.

«Какой был вопрос? Не зря ли Наталья Могилевская надевала фату? Вы намекаете на то, что у нас может быть свадьба с Натальей Могилевской? Между прочим, я не против встречаться с такой классной, такой красивой, сексуальной певицей и женщиной», - признался Демин.

Он продолжил, отметив, что Могилевская заслуживает самого красивого мужчину.

«Рядом с Натальей Могилевской должен сидеть самый красивый мужчина этого шоу. Его не было, поэтому посадили меня…Я не против, в принципе», - пояснил Демин.

Он также поинтересовался у ведущего Вани Рассела, видит ли он их с Могилевской в качестве пары, а, получив утвердительный ответ, предложил ему провести их свадьбу. Слава также договорился с Сергеем Танчинцом, чтобы тот спел на свадьбе.

«Видите, все легко, просто», - добавил Демин.

Напомним, друг Тины Кароль Демин раскрыл украинцам секрет воспитания единственного сына.

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