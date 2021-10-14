Продюсер и певица Наталья Могилевская, которая стала главной судьей популярного шоу "Співають всі", рассказала, как относится к деньгам.

Как передает Politeka.net, у себя в Инстаграм Могилевская решила пообщаться со своими поклонниками. Фанаты артистки должны были написать ей о своей мечте, а она выбирала самые интересные ответы и комментировала их.

Одна из поклонниц написала, что ее мечтой является выплата долгов. Артистка решила рассказать, какие у нее отношения с деньгами.

«Деньги – это энергия. Я всегда отношусь к деньгам очень серьезно и ответственно. Я овладела многими профессиями, так что, чтобы не произошло в моей жизни, в какую ситуацию не попала бы, всегда ищу и нахожу способ заработать», - поделилась Могилевская подробностями о своих отношениях с финансами.

Отметим, что артистка пробовала себя во многих проектах и всегда стремиться реализовываться в разных сферах, пробуя что-то новое. Сейчас у артистки есть собственная школа, в которой она обучает талантливых детей.

Напомним, что Могилевская в обнимку с известным певцом удивила зрителей: "Королева и Король".

Как сообщала Politeka, Могилевская призналась, какую большую ошибку допустила в личной жизни: "Могла на 6 часов...".

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