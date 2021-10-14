Продюсер и певица Наталья Могилевская, которая стала главной судьей популярного шоу "Співають всі", рассказала, как относится к деньгам.
Как передает Politeka.net, у себя в Инстаграм Могилевская решила пообщаться со своими поклонниками. Фанаты артистки должны были написать ей о своей мечте, а она выбирала самые интересные ответы и комментировала их.
Одна из поклонниц написала, что ее мечтой является выплата долгов. Артистка решила рассказать, какие у нее отношения с деньгами.
«Деньги – это энергия. Я всегда отношусь к деньгам очень серьезно и ответственно. Я овладела многими профессиями, так что, чтобы не произошло в моей жизни, в какую ситуацию не попала бы, всегда ищу и нахожу способ заработать», - поделилась Могилевская подробностями о своих отношениях с финансами.
Дочь Ани Лорак и Мурата озадачила аномальными изменениями во внешности: "Бедная мартыха, ни папки, ни мамки"
Оборвалась жизнь прославленной певицы из Украины, которую называли эталоном: "Она была божеством"
Дженнифер Лопес изумила формами, надев прозрачную сеточку: эффектные фото
Ядовитый смог движется на Украину и грозит здоровью людей: такое бывает в Африке
Судья "Мастер Шеф" Хименес-Браво, мечтающий о браке с украинкой, показал, с кем делит свою огромную постель: фото
Отметим, что артистка пробовала себя во многих проектах и всегда стремиться реализовываться в разных сферах, пробуя что-то новое. Сейчас у артистки есть собственная школа, в которой она обучает талантливых детей.
Напомним, что Могилевская в обнимку с известным певцом удивила зрителей: "Королева и Король".
Как сообщала Politeka, Могилевская призналась, какую большую ошибку допустила в личной жизни: "Могла на 6 часов...".
Также Politeka писала, что Могилевская поделилась новой порцией секретов и откровений: "Разозлилась и покусала...".