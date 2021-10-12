Ось це так...

Відома співачка і продюсер Наталія Могилевська, яка є головною суддею вокального шоу "Співають всі" поділилася новою порцією секретів та одкровень.

Як передає Politeka.net, Наталія Могилевська є популярним українським продюсером і співачкою. Артистка нещодавно оголосила про те, що вона стала однією з суддів нового шоу "Співають всі".

Так, цього разу Наталія Могилевська опублікувала нові сторіз на своїй сторінці в Instagram. Співачка часто спілкується зі своїми шанувальниками в соціальних мережах і відповідає на їхні запитання. Вона запропонувала користувачам мережі розповісти про найдивніші вчинки у своєму житті.

"Друзі, яким був найдивніший вчинок у Вашому житті?",- запитала Наталія Могилевська у своїх шанувальників.

Одна з користувачок мережі розповіла про те, що в один день вирішила перефарбувати своє волосся з білого різко в чорний.

Також прихильниця розповіла про те, що вийшла заміж в 18 років і через 4 місяці, їй довелося розлучитися з чоловіком.

Фанатки розповіли ще кілька сміливих вчинків у своєму житті, які радять не виконувати.

Раніше повідомлялося, Могилевська в обнімку з Монатіком заінтригувала українців ефіром" Співають всі": "Королева і Король"

Також, Полякова зізналася, як Могилевська намагалася спокусити її чоловіка: "Клеїла" прямо у мене на очах"

Politeka розповідала, Могилевська назвала простий спосіб насолоджуватися життям, не відволікаючись на зайве: "Пропоную добровільно..."