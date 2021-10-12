Вот это да...

Известная певица и продюсер Наталья Могилевская, которая является главной судьей вокального шоу "Співають всі" поделилась новой порцией секретов и откровений.

Как передает Politeka.net, Наталья Могилевская является популярным украинским продюсером и певицей. Артистка недавно объявила о том, что она стала одной из судей нового шоу "Співають всі".

Так, на этот раз Наталья Могилевская опубликовала новые Сториз на своей странице в Инстаграм. Певица часто общается со своими поклонниками в социальных сетях и отвечает на их вопросы. Она предложила пользователям сети рассказать про самые странные поступки в своей жизни.

"Друзья, каким был самый странный поступок в вашей жизни?", - спросила Наталья Могилевская у своих поклонников.

Одна из пользовательниц сети рассказала о том, что в один день решила перекрасить свои волосы из белого резко в черный.

Также поклонница рассказала про то, что вышла замуж в 18 лет и через 4 месяца, ей пришлось развестись с мужем.

Фанатки рассказали еще несколько смелых поступков в своей жизни, которые советуют не исполнять.

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