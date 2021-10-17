Известная певица и судья шоу "Співають всі" Наталья Могилевская показала в сети забавное видео с победителем вокального шоу Абдельрахимом Муаядом.
Как сообщает Politeka.net, популярная украинская певица Наталья Могилевская показала забавно видео с победителем шоу "Співають всі" Абдельрахимом Муаядом. В ролике певица спрашивает у парня, что он чувствует, и пока он отвечает, она игриво тискает его за густой кудрявый чубчик.
Взволнованный Абдельрахим растерянно отвечает главной судье шоу, что он чувствует радость, но из-за победы все эмоции смешались в голове. "У меня в голове все перемешалось. Я не знаю, что сказать. Я чувствую только радость и мутное что-то в голове", - поделился победитель.
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Сама Наталья в подписи к видео обратилась к своим поклонникам: "500 000 гривен выиграл @muayad_abdelrahim_official! @spivayut_vsi. На что бы вы потратили деньги, если бы оказались на месте Муаяда?". Пользователи тут же принялись комментировать ролик, поздравляя парня с победой и делясь своими идеями насчет денег: "Шикарный парень! Наташа, не надо трогать мальчика волосы руками. Это выглядит пошло", "Заслужено! Молодец! Наталья, с вами всегда интересно", "Очень талантливый".
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