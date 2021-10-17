Известная певица и главная судья популярного вокального шоу "Співають всі" Наталья Могилевская эмоционально рассказала о победителе проекта, который получил главный приз в размере пол миллиона гривен.

Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страницу артистки в Инстаграм.

Самое большое вокальное шоу страны завершилось, победителем стал Муаяд Абдельрахим.

«@muayad_abdelrahim_official ты первый победитель этого невероятного проекта! 💎 Это был идеальный и примерный путь на этом конкурсе! Ты дал нам понять ещё во 2 выпуске, что обладаешь мощными вокальными способностями и мы дали тебе 100, даже не ожидая, что ты выдашь в финале! Это была кульминация всего шоу - феерическое окончание! Продолжай развиваться и с радостью жду тебя в моей @talantschool. Будем творить вместе!»,- написала Могилевская.

Отметим, пользователи Сети согласны, что Муаяд Абдельрахим достоин победы.

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