Известная певица и главная судья популярного вокального шоу "Співають всі" Наталья Могилевская честно показала, как обычно проводит время с коллегами после съемок или концертов в конце дня.

Наталья показывает у себя в Инстаграм много кадров, на которых предстает в концертных и ярких образах. Для съемок шоу Могилевская также выбирает весьма интригующие платья и костюмы, что подчеркнут ее индивидуальность.

Причем в этот раз с роскошным букетом и в компании коллег Наталья показала, как проходят ее вечера.

«8 часовой рабочий день? Нет, не слышали 😂» - написала Наталья под новым роликом с коллегами.

Поклонники сразу оценили новые кадры со звездой:

«👏 Вот это кайф от работы, когда она от души - супер🔥; А поет Таня Буланова на самом деле; Это не она поёт, только рот раскрывает; Наташка Ротата; оно того стоило, шоу вышло очень крутое😍❤; Лучшая команда. Радостно видеть @denis_davidoff16 в команде. Успехов и процветания».

Ранее на ютуб-канале шоу "Співають всі" показали, что скрывает Наталья Могилевская в своей гримерке. Как известно, певица часто сидит на диетах и старается правильно питаться.

"Нельзя. Это интимное пространство. Денис, что за люди в дом пришли?", - закричала Наталья Могилевская.

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Politeka рассказывала, к Могилевской ворвались журналисты в гримерку и показали, что скрывает звезда: неожиданные кадры