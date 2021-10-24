Украинский певец и любимец миллионов Олег Винник сообщил печальную новость на фоне новой волны эпидемии коронавируса.
Как пишет Politeka.net, артист сообщил своим фанатам, что в связи со стремительным ростом заболеваемости на COVID-19, он вынужден перенести свои концерты в двух украинских городах. Речь идет о выступлениях в Каменском и Кременчуге. Информация о переносе концертов размещена на страницах социальных сетей.
Олег Винник попросил фанатов сохранить билеты и пообещал встретиться весной следующего года.
Также он поблагодарил всех за терпение и понимание.
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«Любимые Каменское и Кременчуг, в связи с увеличением количества зараженных на COVID-19, мы вынуждены перенести наши концерты на весну 2022 года. Сохраняйте билеты, они остаются действительными. Новые даты в ваших городах озвучим дополнительно. Благодарен вам за терпение и любовь», - обратился певец.
Отметим что ранее Олег Винник отменял концерты из-за проблем со здоровьем.
Музыкант не смог выступить в городе Запорожье, потому что заболел ларингитом.
Напомним, появление Олега Винника на "Співають всі" застало врасплох украинцев.
Как сообщала Politeka, ночная переписка кумира "волчиц" Винника с Поляковой перестала быть тайной.
Также Politeka писала, что скандал гремит вокруг концерта Винника, кого из "волчиц" не пустят.