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Украинская исполнительница Таюне (Таисия Сватко), которую называют «тайной женой» Олега Винника, впечатлила стройными ножками в коротеньких шортиках.

Как пишет Politeka.net, Таисия долгое время является бэк-вокалисткой Олега Винника. В прессе часто пишут о том, что Сватко давно является женой артиста, о которой он не спешит рассказывать.

На свежих фото Сватко позировала на ступеньках в очень коротких шортиках в клеточку. Артистка дополнила молодежный образ бейсболкой. Стоит отметить, что 47-летняя Сватко совершенно не выглядит на свой возраст, потому что пребывает в прекрасной форме.

«Все мы пишем черным по белому, разница только в почерке», - подписала фото артистка.

В комментариях ей оставили массу приятных слов.

«Какие ножки, красотка!», «Какая классная!», «Красавица Вы наша», «Лучшая», «Таечка, вы безумно красивые. Просто принцесса из волшебной сказки», «Это так прекрасно, просто богиня», - пишут пользователи сети.

Напомним, что Таюне в модном кепи засняли на празднике Андрея Данилко: "Класс!".

Ранее Politeka писала, что Таюне в блестящей мини-юбке сверкнула фигурой со сцены: "Как красиво".

A еще Politeka сообщала, что Таюне не сдержала эмоций под конец тура: "Даже не успели...".