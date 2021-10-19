Українська виконавиця Таюне (Таїсія Сватко), яку називають "таємною дружиною" Олега Винника, поділилася емоціями у зв'язку із закінченням концертного туру.

Як пише Politeka.net, бек-вокалістка Винника розмістила новий пост у своєму Instagram. У ньому Таюне поділилася своїми почуттями у зв'язку із закінченням концертного туру, в якому вона виступала разом з Винником.

"Час летить неймовірно швидко і наш тур плавно добігає кінця! Навіть не встигли насолодитися зустрічами з вами, а залишилося всього кілька концертів. Чекаємо кожної зустрічі так само натхненно, як і ви", - написала співачка.

Вона також поділилася знімками, зробленими під час туру. На фото Таюне стояла на сцені, явно віддаючи себе всю виступу. Артистка була одягнена в чорну блузу і коротку спідницю з блискучої сріблястої тканини.

Шанувальники виконавиці тут же відреагували на її пост.

"Чарівна красуня. Шкода, що не бачила вас наживо", "Чарівна квіточка", "які ж ви красиві Таечка. Просто принцеса з чарівної казки", "Таєчка! Надзвичайно красива! Безмірно поважаю і Люблю", - пишуть люди.

Відзначимо, що Виннику приписують таємний роман з його бек-вокалісткою. Деякі джерела, близькі до артистів, стверджують, що вони вже давно одружені. Втім, самі виконавці ці чутки не підтверджують.

Нагадаємо, "таємна дружина" Олега Винника в ботфортах і міні-сукні підкреслила красиву фігуру.

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