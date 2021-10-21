"Таємна дружина" Олега Винника у сяючій мініспідниці блиснула формами зі сцени: "Як красиво"

Український співак Олег Винник показав у мережі Відео зі своїх концертів у Кропивницькому та Кривому Розі, на яких видно його "таємну дружину".

Як повідомляє Politeka.net, популярний український виконавець Олег Винник опублікував на своїй сторінці в Instagram бекстейдж-відео зі своїх виступів у Кропивницькому та Кривому Розі. На кадрах крім самого Олега, його глядачів, організаційних моментів, модно побачити красуню бек-вокалістку артиста Таюне, яку називають "таємною дружиною" Винника.

На деяких кадрах видно, що Таїсія Сватко (Таюне), вийшла на сцену в досить відвертому образі – на ній коротка блискуча мініспідниця і чорна блузка з відкритим верхом. Цей наряд красиво підкреслив апетитні форми і струнку фігуру красуні.

Шанувальники тут же почали коментувати нове відео на сторінці Винника: "Як чуттєво", "Як красиво", "Неймовірно", "Яка краса, спасибі Вам за те, що ви є! Ви нам дуже потрібні!", "Незрівнянно", "Як завжди, круто", "Олежка, Ти наше улюблене сонечко", "Красиво!".

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