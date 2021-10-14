Днями відомий шоумен Андрій Данилко відзначав свій день народження в компанії колег по шоу "Маска", куди Олег Винник прийшов зі своєю "таємною дружиною" Таюне.
Як повідомляє Politeka.net, відомий український виконавець і шоумен, який став зірковим детективом другого сезону шоу "Маска" днями відзначив свій день народження. У мережі з'явилися кадри зі свята, яке артист провів у колі близьких людей – своїх колег по шоу "Маска". Серед гостей засвітилася співачка Таюне, яка прийшла на торжество разом з Олегом Винником.
На фото, яке з'явилося в мережі, можна побачити самого іменинника Андрія Данилка, а також Дзідзьо, Володимира Остапчука та Олега Винника, який прийшов на свято в супроводі своєї бек-вокалістки Таїсії Сватко (Таюне), яку називають його "таємною дружиною".
Для заходу Таюне вибрала стильний наряд - на ній чорний светр і шкіряна куртка, а на голові модна коричнева кепка, волосся розпущене і красиво укладене, а на обличчі легкий макіяж і чарівна посмішка.
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У коментарях під фото користувачі почали обговорювати свято Данилко: "Клас", "Що за маячня! Навіть з прихильницями в Олега бувають ближчі фото!", "Красиві", "Я дуже радий присутності Андрія в засобах масової інформації, я його дуже люблю", "Таюне і Олег Винник близько 30 років у шлюбі і є син".
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