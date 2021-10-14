Днями відомий шоумен Андрій Данилко відзначав свій день народження в компанії колег по шоу "Маска", куди Олег Винник прийшов зі своєю "таємною дружиною" Таюне.

Як повідомляє Politeka.net, відомий український виконавець і шоумен, який став зірковим детективом другого сезону шоу "Маска" днями відзначив свій день народження. У мережі з'явилися кадри зі свята, яке артист провів у колі близьких людей – своїх колег по шоу "Маска". Серед гостей засвітилася співачка Таюне, яка прийшла на торжество разом з Олегом Винником.

На фото, яке з'явилося в мережі, можна побачити самого іменинника Андрія Данилка, а також Дзідзьо, Володимира Остапчука та Олега Винника, який прийшов на свято в супроводі своєї бек-вокалістки Таїсії Сватко (Таюне), яку називають його "таємною дружиною".

Для заходу Таюне вибрала стильний наряд - на ній чорний светр і шкіряна куртка, а на голові модна коричнева кепка, волосся розпущене і красиво укладене, а на обличчі легкий макіяж і чарівна посмішка.

У коментарях під фото користувачі почали обговорювати свято Данилко: "Клас", "Що за маячня! Навіть з прихильницями в Олега бувають ближчі фото!", "Красиві", "Я дуже радий присутності Андрія в засобах масової інформації, я його дуже люблю", "Таюне і Олег Винник близько 30 років у шлюбі і є син".

Нагадаємо, Олег Винник похвалився кадрами зі своєю "таємною дружиною" в шкіряному міні: "Чарівні!".

Як повідомляла Politeka, "Таємна дружина" Олега Винника вийшла з його тіні і домоглася бажаного: "Співаючий скарб".

Також Politeka писала, що Головну музу Олега Винника показали в мережі, надихає на Хіти: "Яка прекрасна!".