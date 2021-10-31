Новый персонаж шоу "Маска" впечатлил украинцев и судей своим голосом, после чего фанаты начали гадать, кто прячется в костюме героя проекта.

Как пишет Politeka.net, "Маска" - это адаптированное в Украине шоу, в котором пять звездный судей (Оля Полякова, Андрей Данилко, Дзидзьо, Настя Каменских и Олег Винник), угадывают героев проекта, которые спрятались под маской и поют на сцене. На страничке шоу показали героя проекта - Совенка.

"Новый герой гипершоу Маска - Совенок. Мимимишный участник нашего шоу. Милый и веселый герой, который поразил всех своим голосом. Кто может прятаться под этой маской. Пишите ответы в комментариях", - написано было под фото.

Фанаты поставили сотни лайков и написали комментарии:

"Хорошенький совенок, выступление просто супер", "Танчинец", "Тайссон", "Бронюк или Wellboy", "Поддержим северных пятнистых сов", "Витя, выползай", "Нина Матвиенко".

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