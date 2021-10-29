Известная артистка Инна Белоконь, которая играет маму Верки Сердючки в шоу-балете Андрея Данилко поделилась впечатлениями от участия в шоу "Маска".

Как сообщает Politeka.net, популярная украинская артистка Инна Белоконь, которая много лет играет роль мамы Верки Сердючки, была раскрыта в первом эфире второго сезона шоу "Маска". В сюжеты программы "Зірковий шлях" звезда поделилась впечатлениями от участия в проекте, а также рассказала почему едва не сняла свой костюм раньше времени.

По словам Инны, она сама напросилась участвовать в "Маске", однако не ожидала, что ей достанется костюм Баяна. Но в то же время, довольная этим образом, ведь наряд Свиньи или Жирафы ей бы просто не подошел.

Белоконь также отметила, что едва не сорвала свой Баян раньше времени, бурно отреагировав на слова Андрея Данилко, что за ее маской прячется Михаил Поплавский.

"Я думала, с ума сойду. Это нереально тяжело. Это очень тяжело. Не советую просто. Андрея Данилко ждала, думала, что же он будет говорить, вот просто интересно... Но я была удивлена, что он сразу дал такую ​​версию – Поплавского", - поделилась артистка.

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