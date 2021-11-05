Известная певица Ольга Полякова в черном корсете и плеткой принялась очаровывать танцем Андрея Данилко на шоу "Маска".

Как передает Politeka.net, недавно начался новый сезон шоу "Маска". Его звездными детективами стали Настя Каменских, Олег Винник, Дзидзьо и Ольга Полякова. Также к ним присоединился Андрей Данилко.

Так, на этот раз на аккаунте шоу "Маска" в Инстаграм опубликовали новое видео. На кадрах Оля Полякова в красном парике и в открытом кожаном наряде с плеткой принялась очаровывать танцем Андрея Данилко. Артист в тот момент пытается попить чай, а Дзидзьо, сидящий рядом, наблюдает за происходящим.

"Оля, дай чай попить", - отреагировал на Полякову Андрей Данилко.

Поклонники оставили множество комментариев под видео: "Если бы не Полякова и Данилко так скучно было бы У них самые классные шуточки", "Какие классные детективы, просто обожаю", "Оля не в его вкусе, в его вкусе мама Верки Инна 😆 как бегал на сцене за ней".

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