Новый герой на шоу "Маска" Совенок своим видом спровоцировал звездного-детектива DZIDZIO на откровение.

Как передает Politeka.net, DZIDZIO (Михаил Хома) является популярным украинским артистом. Недавно стало известно, что певец развелся со своей женой Ярославой Притулой, которая известна под псевдонимом "Slavia". Сейчас артист является одним из звездных детективов на шоу "Маска".

Так, на этот раз на странице телеканала "Україна" опубликовали новое фото. На снимке - один из звездных детективов шоу "Маска" DZIDZIO. На втором эфире шоу вышло несколько новых масок, одним из которых был Совенок. Певец признался, что он по особенному относится к этому персонажу и объяснил почему.

"Класс! Совенок сидит в дупле! Кстати, совы – это мои любимые птицы! Я когда-то говорил всем – куплю себе дом и заведу сову!", - прокомментировал персонажа DZIDZIO.

Под публикацией поклонники шоу гадают, кто может оказаться за этой маской: "Может Wellboy?", "Может под маской "Совенок" прячется Бронюк?", "Wellboy хороший вариант".

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