Известный украинский исполнитель, шоумен и продюсер Dzidzio (Михаил Хома) рассказал, почему не хотел пускать бывшую жену в шоу-бизнес.

Как сообщает Politeka.net, популярный украинский артист Dzidzio в интервью для YouTube-канала "Балючі теми" рассказал об отношениях с бывшей женой Ярославой, а также признался, почему не хотел пускать ее в шоу-бизнес.

Так, по словам Михаила, причиной развода с Ярославой стало то, что они с ней слишком разные. Однако, он не ожидал, что бывшая жена отважится на многочисленные интервью, в которых обсуждался их развод. Более того, Дзидзьо уверен, что Славу спровоцировали откровенничать.

"Просто Славу пригласили и попросили наговорить всякие вещи, подводили к этому. И тут вышло – "тиран, эгоист, засранец", - поделился своим мнением Михаил.

Также он признался, что хотел уберечь тогда еще жену от шоу-бизнеса и его не всегда приятных реалий. При этом артист уверяет, что всегда старался поддержать творчество Ярославы. "Я только оберегал, песни всегда писал, давал их реализовать, продюсировал, давал деньги", - говорит Хома. Также он отметил, что всегда пытался объяснить жене, как устроен шоу-бизнес – что артист должен отрабатывать потраченные на его раскрутку деньги, содержать коллектив и много тратить на сопутствующие ресурсы.

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