Певица SLAVIA (Ярослава), бывшая супруга солиста Дзидзьо (Михаила Хомы), обратилась к украинцам за помощью, записав серию сторис в Инстаграм.
Как пишет Politeka.net, Михаил и Ярослава заявили о разводе в этом году. Пара решили официально оформить отношения в 2013, но что сохранить брак не удалось. Ярослава еще замужем начала карьеру певицы и продолжает заниматься творчеством. Также певица ведет активно страничку в Инстаграм, где делится с фанатами всем интересным.
На новых кадрах Ярослава показала, как выбирает куртку и попросила у украинцев помощи.
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"Праздничное белое или практичное черное?", - спросила под сторис певица.
Напомним, DZIDZIO объяснил ситуацию с квартирой, которая досталась Slavia
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