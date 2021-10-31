Певица SLAVIA (Ярослава), бывшая супруга солиста Дзидзьо (Михаила Хомы), обратилась к украинцам за помощью, записав серию сторис в Инстаграм.

Как пишет Politeka.net, Михаил и Ярослава заявили о разводе в этом году. Пара решили официально оформить отношения в 2013, но что сохранить брак не удалось. Ярослава еще замужем начала карьеру певицы и продолжает заниматься творчеством. Также певица ведет активно страничку в Инстаграм, где делится с фанатами всем интересным.

На новых кадрах Ярослава показала, как выбирает куртку и попросила у украинцев помощи.

"Утепляюсь. Помогите выбрать от 1 до 10. P.S. Посмотрите все 10 вариантов! Напишите цифру в приват".

"Праздничное белое или практичное черное?", - спросила под сторис певица.

Напомним, DZIDZIO объяснил ситуацию с квартирой, которая досталась Slavia

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