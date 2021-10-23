Певец и актер DZIDZIO (Михаил Хома) после громкого развода со SLAVIA (Ярославой Притулой) разоткровенничался о личной жизни, ответив на вопрос, появилась ли у него новая возлюбленная.
37-летний артист в комментарии ТСН признался, все время уделяет карьере и ему сейчас не до романтики. DZIDZIO и SLAVIA недавно расстались после 20 лет отношений и семи лет официального брака.
По словам DZIDZIO, он пока не замечает представительниц прекрасного пола: "Мое сердце занято работой".
Однако, сделал предположение, какая женщина ему может понравиться.
Экс-домработница Пугачевой рассказала неизвестные подробности о ее детях и браке с Галкиным: "Страшно общаться"
Двойная трагедия: в один день оборвались жизни музыкантов легендарной группы, печальные подробности
Участникам шоу "Маска" грозят огромные штрафы, за что будут наказывать: "Попросили подписать контракт"
Судья "Мастер Шеф" Мартыновская впервые показала вторых родителей, которым заменила дочь: "Хотели удочерить"
Экс-жена Позитива из "Время и Стекло" в маленьком купальнике пошалила под душем: "Вечно сияющая Венера"
"Вижу рядом с собой милую женщину. Не зря же говорят, милая — это когда сердцу милая, и уму, и голове. Когда можно побыть вместе и наедине. То есть милый человек должен быть", - уточнил Михаил.
Отметим, на днях состоялся допремьерный показ приключенческой комедии-квеста «Где деньги» с участием DZIDZIO. Артист похвастался кадрами с мероприятия в своем микроблоге в Инстаграм.
Хома напомнил, что премьера фильма назначена на 21 октября и призвал пользователей поддержать украинское кино.
На кадрах DZIDZIO засветился с коллегой по съемочной площадке Адой Роговцевой, ведущей Катей Осадчей и певицей Олей Поляковой.
"Фильм топчик!!! Всем советую посмотреть!"; "Молодцы 👏"; "Ада Роговцева - бриллиант этого фильма🔥"; "Фильм на высоте! Снят идеально!) Вдохновения и творчества! Не останавливайся)))", - комментируют в Сети.
Напомним, DZIDZIO на шоу "Маска" решил переплюнуть Полякову и Каменских
Как сообщала Politeka, Dzidzio после развода вышел в свет с прекрасной блондинкой: "Пошел на свидание и влюбился"
Также Politeka писала, что DZIDZIO заставил многотысячный стадион реветь от восторга: "Надеюсь, Пономарев не очень обидится"