Певец и актер DZIDZIO (Михаил Хома) после громкого развода со SLAVIA (Ярославой Притулой) разоткровенничался о личной жизни, ответив на вопрос, появилась ли у него новая возлюбленная.

37-летний артист в комментарии ТСН признался, все время уделяет карьере и ему сейчас не до романтики. DZIDZIO и SLAVIA недавно расстались после 20 лет отношений и семи лет официального брака.

По словам DZIDZIO, он пока не замечает представительниц прекрасного пола: "Мое сердце занято работой".

Однако, сделал предположение, какая женщина ему может понравиться.

"Вижу рядом с собой милую женщину. Не зря же говорят, милая — это когда сердцу милая, и уму, и голове. Когда можно побыть вместе и наедине. То есть милый человек должен быть", - уточнил Михаил.

Отметим, на днях состоялся допремьерный показ приключенческой комедии-квеста «Где деньги» с участием DZIDZIO. Артист похвастался кадрами с мероприятия в своем микроблоге в Инстаграм.

Хома напомнил, что премьера фильма назначена на 21 октября и призвал пользователей поддержать украинское кино.

На кадрах DZIDZIO засветился с коллегой по съемочной площадке Адой Роговцевой, ведущей Катей Осадчей и певицей Олей Поляковой.

"Фильм топчик!!! Всем советую посмотреть!"; "Молодцы 👏"; "Ада Роговцева - бриллиант этого фильма🔥"; "Фильм на высоте! Снят идеально!) Вдохновения и творчества! Не останавливайся)))", - комментируют в Сети.

Напомним, DZIDZIO на шоу "Маска" решил переплюнуть Полякову и Каменских

Как сообщала Politeka, Dzidzio после развода вышел в свет с прекрасной блондинкой: "Пошел на свидание и влюбился"

Также Politeka писала, что DZIDZIO заставил многотысячный стадион реветь от восторга: "Надеюсь, Пономарев не очень обидится"