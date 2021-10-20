Певец и детектив шоу "МАСКА" DZIDZIO появился на допремьерном показе фильма вместе с талантливой актриса, поразив счастливым видом телеведущую Катю Осадчую во время интервью.

Украинский певец Dzidzio (Михаил Хома) посетил допремьерный показ фильма "Де гроші?". Появился на показе мужчина в компании прославленной артистки - Ады Роговцевой. Артисты вместе также решили дать интервью.

Звезды успели пообщаться с телеведущей Катей Осадчей, а также рассказать о процессе работы над картиной и полученном опыте. Впечатлило поклонников и трогательное и уважительное отношение Михаила к 82-летней актрисе.

Также Михаил не так давно также сам показал трогательный кадр из его встречи с 82-летней актрисой Адой Роговцевой. Тогда мужчина опубликовал на своей странице в Инстаграм фото, на котором был запечатлен с украинской актрисой Адой Роговцевой.

"Пошел на свидание и влюбился. Наша Ада Роговцева. Представьте себе, первую роль в кино она сыграла в 1956 году. Браво!", – подписал фото артист.

Ранее мучжина высказался о разводе, по словам певца, они с SLAVIA по-прежнему любят друг друга, уважают и ценят, но о воссоединении речи не идет.

"Это очень красивая квартира, выходишь и видно озеро. Квартира 150 квадратных метров. И я отдаю ее Ярославе. Сейчас я сам, на самом деле мы друг друга любим, уважаем и это главное. Не потому, что это в трендах. Я нигде ничего плохого о Славии не говорил и не буду", – говорит Михаил Хома.

Напомним, DZIDZIO раскрыл интригу с квартирой для SLAVIA и правда ли, что они снова вместе.

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