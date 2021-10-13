Певец Dzidzio (Михаил Хома) продемонстрировал свой талант на важном для Украины мероприятии, да так, что вызвал шквал эмоций у многотысячного стадиона.

Лидер группы DZIDZIO для широкой аудитории выбирает незатейливые песни, где не может продемонстрировать свой талант, пишет Politeka.net. Однако все члены коллектива, который сейчас выступает в жанре "комедийного антигламурного попа", был так или иначе связан с элитарным искусством.

Поэтому Михаилу Хоме не доставляет труда исполнить арию в несколько октав, или Гимн Украины.

Так, 12 октября артист исполнил торжественную песню на стадионе «Арена Львов», на матче между национальными сборными Украины и Боснии и Герцеговины. (Чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы)

На кадрах DZIDZIO затянул песню, заставив многотысячный стадион реветь от восторга

"Только вперед 💙💛 Слава Украине", "Можно сразу давать 1 место "За лучшее исполнение государственного гимна Украины" 👏👏👏 это я понимаю уровень! Низкий поклон за такое выступление! гордимся 👏👏👏😊", "Лучший исполнитель гимна! Надеюсь, Пономарев не очень обидится 😚", "Так Гимн Украины не поет никто, 👏👏👏", - написали пользователи сети.

Отметим, украинский исполнитель Александр Пономарев также неоднократно исполнял гимн Украины на важных мероприятиях.

Напомним, что Дзидзьо удивил заявлением и нелепым видом на шоу "Співають всі!"

Также Politeka писала, что DZIDZIO после развода уличили в "неприличных предложениях" известной украинке

А еще Politeka сообщала, что разведенный Дзидзьо примерил молодежный образ и показал, где развлекался в выходной