Украинский певец DZIDZIO, который в 2021 году рассказал, что развелся со своей супругой певица Slavia, похвастался своим новым достижением.
Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страницу артиста в Инстаграм.
19 октября в Киеве состоялся допремьерный показ квест-комедии DZIDZIO "Де гроші". Певец не только сыграл одну из главных ролей, но и стал режиссером-постановщиком картины. В широкий прокат фильм вышел 21 октября.
«Вчера состоялся допремьерный показ приключенческой комедии-квеста «ГДЕ ДЕНЬГИ»! Спасибо всем нашим гостям за поздравления! Спасибо Госкино и нашей команде, мы это сделали! Первые зрители уже видели фильм и составили свое впечатление, а с 21 октября во всех кинотеатрах Украины сможет увидеть каждый! Поддержите украинском кино!» - написал DZIDZIO на своей странице в Инстаграм.
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Звезды бурно отреагировали на пост.
«Поздравляю с премьерой», - написала телеведущая Соломия Витвицька.
«Восхищаюсь», - отреагировал композитор Руслан Квинта.
«Фильм топчик», - считает телеведущий Слава Демин.
Не осталась в стороне и экс-жена певца.
«С премьерой! Теперь я знаю, где деньги», - написала Slavia.
Кстати она присутствовала на допремьерном показе.
Напомним, Dzidzio и Slavia впервые после развода объявились на одном мероприятии: Осадчая не прошла мимо
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Также Politeka писала, что Dzidzio после развода вышел в свет с прекрасной блондинкой: "Пошел на свидание и влюбился"