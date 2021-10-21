Украинский певец DZIDZIO, который в 2021 году рассказал, что развелся со своей супругой певица Slavia, похвастался своим новым достижением.

Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страницу артиста в Инстаграм.

19 октября в Киеве состоялся допремьерный показ квест-комедии DZIDZIO "Де гроші". Певец не только сыграл одну из главных ролей, но и стал режиссером-постановщиком картины. В широкий прокат фильм вышел 21 октября.

«Вчера состоялся допремьерный показ приключенческой комедии-квеста «ГДЕ ДЕНЬГИ»! Спасибо всем нашим гостям за поздравления! Спасибо Госкино и нашей команде, мы это сделали! Первые зрители уже видели фильм и составили свое впечатление, а с 21 октября во всех кинотеатрах Украины сможет увидеть каждый! Поддержите украинском кино!» - написал DZIDZIO на своей странице в Инстаграм.

Звезды бурно отреагировали на пост.

«Поздравляю с премьерой», - написала телеведущая Соломия Витвицька.

«Восхищаюсь», - отреагировал композитор Руслан Квинта.

«Фильм топчик», - считает телеведущий Слава Демин.

Не осталась в стороне и экс-жена певца.

«С премьерой! Теперь я знаю, где деньги», - написала Slavia.

Кстати она присутствовала на допремьерном показе.

Напомним, Dzidzio и Slavia впервые после развода объявились на одном мероприятии: Осадчая не прошла мимо

Как сообщала Politeka, DZIDZIO на шоу "Маска" решил переплюнуть Полякову и Каменских: "Мужчина должен выглядеть как..."

Также Politeka писала, что Dzidzio после развода вышел в свет с прекрасной блондинкой: "Пошел на свидание и влюбился"